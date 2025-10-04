Nella super sfida contro il San Giorgio Perfugas, di scena domani allo stadio Biagio Pirina, l’Arzachena potrà contare sul suo pubblico e sull’ultimo acquisto Agustin Olivera. Un bell’asso nella manica per gli smeraldini, che ritrovano l’esperto centrocampista uruguaiano, classe 1992, in biancoverde per tre stagioni in Serie D dal 2019 al 2021, per un campionato in cui – a dispetto delle dichiarazioni ufficiali – Bonacquisti e soci possono essere protagonisti.

“Continuiamo a guardare avanti con umiltà verso la salvezza. Se mi aspettavo un inizio così? Sapevamo di poter fare bene ma così tanto no. I ragazzi si stanno comportando da veri uomini, godiamoci il momento e viaggiamo sulle ali di questo entusiasmo”, ribadisce alla vigilia del match valido per la 5ª giornata di Promozione il presidente Pasquale Cossu, che ha voluto fortemente Olivera, tanto da blindarlo con un biennale.

Occhio all’avversario, reduce dalla prima sconfitta in campionato contro il Coghinas. Un pesante 0-4 casalingo che il San Giorgio Perfugas proverà a riscattare contro una formazione – l’Arzachena – che è vice capolista nel girone B con 10 punti, imbattuta, con la miglior difesa del torneo con una sola rete al passivo (al pari del Luogosanto) e il terzo miglior attacco con 8 gol segnati (come il Coghinas).

Squadre in campo alle 16: Arzachena-San Giorgio Perfugas sarà diretta dall’arbitro Francesco Succu di Nuoro, assistenti Mario Canu e Francesco Saverio D’Istria della sezione di Olbia.

