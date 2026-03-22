Promozione, l'Arzachena piega il Coghinas in trasferta e ipoteca la salvezza direttaLo 0-1 del Comunale porta la firma di Donati, sempre più bomber degli smeraldini
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L’Arzachena ritrova il successo, che mancava dal 14 febbraio, e il sorriso: Coghinas sconfitto in casa 0-1 al termine del match della 12ª giornata di ritorno del campionato di Promozione.
A decidere la sfida del Comunale di Santa Maria Coghinas è la rete di Edoardo Donati, che arriva al 94’ dopo una gara bene interpretata, e gestita con pazienza e determinazione dagli smeraldini, che venivano da due sconfitte. La vittoria di questo pomeriggio vale quota 44 in classifica e il -5 dai playoff, traguardo che la squadra di Mauro Ottaviani può provare a conquistare al di là dell’obiettivo stagionale della salvezza diretta.
Quanto a Donati, a segno anche all’andata nel 2-0 del Biagio Pirina, il gol di oggi è il sedicesimo in campionato, un bottino che gli consente di consolidare la sua presenza nella top ten dei marcatori del girone B.