A metà strada tra la salvezza matematica e gli spareggi promozione, l’Arzachena si presenterà domani al Comunale di Santa Maria Coghinas, nella seconda trasferta della settimana, con l’obiettivo di chiudere il discorso con la conferma della categoria e rilanciare le proprie quotazioni in chiave playoff.

A sei giornate dal termine della stagione regolare del campionato di Promozione tutto è ancora possibile, ma un successo contro la quarta forza del girone B, che in classifica con 49 punti precede gli smeraldini a +8, potrebbe valere, per cominciare, la salvezza anticipata. L’ultimo mese per la squadra di Mauro Ottaviani è stato avaro di soddisfazioni, tanto che i 3 punti mancano dal metà febbraio, tuttavia gli stimoli non mancano. Peccato per le assenze: salteranno la sfida per squalifica Alessio Bonora, espulso nel match col Castelsardo, e Augusto Bonivardi, che ha rimediato domenica scorsa da diffidato l’ammonizione che ha fatto scattare il turno di stop.

Dopo il Coghinas a domicilio – sconfitto all’andata 2-0 grazie anche alle parate di Gino Copetti – i galluresi affronteranno l’Ozierese terza della classe in casa il 29 marzo e la Macomerese in trasferta: a proposito della gara esterna del turno che precede Pasqua, si giocherà giovedì 2 aprile alle 16 anziché sabato 4. La partita verrà anticipata in seguito all’accordo raggiunto dalle due società.

Coghinas-Arzachena sarà diretta dall’arbitro Alessio Nonna di Sassari (assistenti Mario Canu e Sergio Fara della sezione di Olbia): fischio d’inizio alle 15.

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