Promozione, l'Arzachena avanza in Coppa Italia ai danni del Luogosanto e aspetta lo StintinoAl via domenica il campionato: si inizia il 14 settembre
Dopo l’1-1 dell’andata, l’Arzachena supera il Luogosanto 4-2 nella gara di ritorno e approda agli ottavi di finale della Coppa Italia di Promozione. Decisivi ieri i calci di rigore dopo lo 0-0 dei tempi regolamentari, caratterizzati dal penalty parato da Copetti e dall’espulsione di capitan Bonacquisti.
Parte, dunque, nel migliore dei modi la stagione degli smeraldini, che ritroveranno il Luogosanto in campionato il 1° novembre. È stato varato in settimana il calendario del Girone B, e l’Arzachena debutterà in casa domenica contro lo Stintino. Prima trasferta al turno successivo contro il Thiesi, e primo turno infrasettimanale del torneo mercoledì 24 settembre, quando al “Biagio Pirina” arriverà il Li Punti.
La gara esterna con l’Atletico Bono chiuderà il 28 il mese di settembre della squadra di Mauro Ottaviani, che prima della sosta natalizia, il 21 dicembre, ospiterà al “Pirina” la grande favorita Alghero, e alla ripresa, il 6 gennaio, in occasione della 17esima e ultima giornata di andata, andrà a fare visita al Tuttavista a Galtellì.
Si gioca alle 16 fino al 19 ottobre, alle 15 dal 26 ottobre al 22 marzo e alle 16 dal 29 marzo al 25 aprile.
Il calendario
1ª giornata (andata 14 settembre-ritorno 11 gennaio): Arzachena-Stintino
2ª giornata (21 settembre-18 gennaio): Thiesi-Arzachena
3ª giornata (24 settembre-21 gennaio): Arzachena-Li Punti
4ª giornata (28 settembre-25 gennaio): Atletico Bono-Arzachena
5ª giornata (5 ottobre-1° febbraio): Arzachena-San Giorgio Perfugas
6ª giornata (11 ottobre- 7 febbraio): Usinese-Arzachena
7ª giornata (19 ottobre-15 febbraio): Arzachena-Ghilarza
8ª giornata (26 ottobre- 22 febbraio): Campanedda-Arzachena
9ª giornata (1° novembre-1° marzo): Arzachena-Luogosanto
10ª giornata (9 novembre-7 marzo): Bonorva-Arzachena
11ª giornata (16 novembre-15 marzo): Arzachena-Castelsardo
12ª giornata (23 novembre-22 marzo): Arzachena-Coghinas
13ª giornata (30 novembre-29 marzo): Ozierese-Arzachena
14ª giornata (6 dicembre-4 aprile): Arzachena-Macomerese
15ª giornata (14 dicembre-12 aprile): Bosa-Arzachena
16ª giornata (21 dicembre-19 aprile): Arzachena-Alghero
17ª giornata (6 gennaio-25 aprile): Tuttavista-Arzachena