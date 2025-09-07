Dopo l’1-1 dell’andata, l’Arzachena supera il Luogosanto 4-2 nella gara di ritorno e approda agli ottavi di finale della Coppa Italia di Promozione. Decisivi ieri i calci di rigore dopo lo 0-0 dei tempi regolamentari, caratterizzati dal penalty parato da Copetti e dall’espulsione di capitan Bonacquisti.

Parte, dunque, nel migliore dei modi la stagione degli smeraldini, che ritroveranno il Luogosanto in campionato il 1° novembre. È stato varato in settimana il calendario del Girone B, e l’Arzachena debutterà in casa domenica contro lo Stintino. Prima trasferta al turno successivo contro il Thiesi, e primo turno infrasettimanale del torneo mercoledì 24 settembre, quando al “Biagio Pirina” arriverà il Li Punti.

La gara esterna con l’Atletico Bono chiuderà il 28 il mese di settembre della squadra di Mauro Ottaviani, che prima della sosta natalizia, il 21 dicembre, ospiterà al “Pirina” la grande favorita Alghero, e alla ripresa, il 6 gennaio, in occasione della 17esima e ultima giornata di andata, andrà a fare visita al Tuttavista a Galtellì.

Si gioca alle 16 fino al 19 ottobre, alle 15 dal 26 ottobre al 22 marzo e alle 16 dal 29 marzo al 25 aprile.

Il calendario

1ª giornata (andata 14 settembre-ritorno 11 gennaio): Arzachena-Stintino

2ª giornata (21 settembre-18 gennaio): Thiesi-Arzachena

3ª giornata (24 settembre-21 gennaio): Arzachena-Li Punti

4ª giornata (28 settembre-25 gennaio): Atletico Bono-Arzachena

5ª giornata (5 ottobre-1° febbraio): Arzachena-San Giorgio Perfugas

6ª giornata (11 ottobre- 7 febbraio): Usinese-Arzachena

7ª giornata (19 ottobre-15 febbraio): Arzachena-Ghilarza

8ª giornata (26 ottobre- 22 febbraio): Campanedda-Arzachena

9ª giornata (1° novembre-1° marzo): Arzachena-Luogosanto

10ª giornata (9 novembre-7 marzo): Bonorva-Arzachena

11ª giornata (16 novembre-15 marzo): Arzachena-Castelsardo

12ª giornata (23 novembre-22 marzo): Arzachena-Coghinas

13ª giornata (30 novembre-29 marzo): Ozierese-Arzachena

14ª giornata (6 dicembre-4 aprile): Arzachena-Macomerese

15ª giornata (14 dicembre-12 aprile): Bosa-Arzachena

16ª giornata (21 dicembre-19 aprile): Arzachena-Alghero

17ª giornata (6 gennaio-25 aprile): Tuttavista-Arzachena

