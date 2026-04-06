A tre giornate dalla fine, la Villacidrese domenica prossima si gioca tutto nella trasferta di Arborea. La squadra di Migioni occupa il quarto posto nel girone A della Promozione, a tre punti di distacco dalla capolista Terralba, ad una sola lunghezza di svantaggio dalle seconde del girone, Castiadas e Guspini. La Villacidrese non ha alternativa, ad Arborea deve solo vincere: la squadra è forte, gioca bene e attraversa ancora un buon momento, quarto in classifica. L'Arborea è sicuramente un avversario scomodo, quinto in classifica, anche se a 18 punti di distacco dalla squadra di Mingioni.

Una gara aperta sicuramente ad ogni risultato. Ma proprio domenica anche le avversarie sono attese a scontri ugualmente difficli. La capolista Terralba ospita il Guspini, che insegue a due punti, mentre il Castiadas gioca a Uta contro una squadra che l'allenatore Antonio Madau ha da tempo portato non solo alla salvezza ma anche ad un buon nono posto in classifica. Una domenica insomma che potrebbe essere anche decisiva in questo finale di stagione.

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