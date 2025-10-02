Solamente 1 punto in classifica, ultimo posto assieme all’Atletico Cagliari, ma nessun dramma in casa Freccia Parte Montis, neo-promossa nel torneo di Promozione (girone A).

La compagine allenata da Giancarlo Boi ha portato a casa solo 1 pareggio (nell’esordio in casa contro il Cus Cagliari) e tre sconfitte (contro Ovodda, Uta e Cannonau Jerzu) nelle prime 4 gare.

«Come inizio di stagione ce lo potevamo anche aspettare – commenta Boi - Un avvio in salita. Salita diventata più ripida quando nella prima giornata, contro il Cus Cagliari, abbiamo dovuto fare a meno di capitan Cruccas, che ancora non sappiamo quanto starà fuori. Anche Mandis, punto di riferimento in avanti, è stato assente per motivi di lavoro e lo abbiamo avuto soltanto a Jerzu un tempo e a Ovodda senza allenamento. Inoltre, abbiamo dovuto fare a meno di una punta che in estate ci aveva dato disponibilità e alla fine non si è unito a noi; questa è stata una difficoltà in più».

Sabato al comunale di Mogoro arriverà il Guspini, capolista a punteggio pieno. Il più classico testa-coda. «Sappiamo che ci manca qualcosa e ci stiamo guardando attorno. Noi abbiamo la nostra filosofia e cerchiamo qualcuno che la condivide appieno. Non abbiamo intenzione di snaturarci. La soluzione per risalire la china è rimanere uniti, lavorare sodo e cercare di migliorare e correggere gli errori. Dobbiamo scendere in campo cercando di fare al meglio le cose che sappiamo e limitare la forza degli altri. Loro sono favoriti ma si parte sempre dallo 0-0».

