Promozione, in provincia di Oristano attesa per il derby Samugheo-Tharros
Vacanze terminate anche nel campionato di Promozione regionale di calcio. In campo anche le oristanesi, presenti nei due gironi isolani.
Nel girone A l’Arborea, che ha fornito dei segnali positivi nel primo turno di Coppa Italia contro la Tharros (passando il turno), attende la visita del Castiadas. Impegno esterno, invece, per il Terralba F. Bellu, altra oristanese che ha passato il primo turno di Coppa, che andrà a far visita al Tonara.
Turno casalingo per le due neo-promosse. La Freccia Parte Montis, in crescita, fa il suo storico esordio nella categoria affrontando il Cus Cagliari, mentre il Samugheo, reduce dalla vittoria contro il Ghilarza nel doppio confronto di coppa, se la vedrà contro la Tharros del tandem Frongia-Pinna, nel primo dei derby provinciali. Tutte queste sfide inizieranno, come da programma ufficiale, alle 16.
Nel girone B, il Bosa (vittorioso nel triangolare di Coppa Italia contro Thiesi e Macomerese) esordirà in casa contro l’Alghero. Il Ghilarza del neo-tecnico Massimiliano Mura, invece, con inizio alle 17, sarà ospite del Luogosanto.