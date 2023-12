Il Tortolì inizia la campagna di rafforzamento con l'acquisto di Davide Dessolis.

Difensore centrale classe 1994, di Mamoiada, ha vestito in passato varie maglie tra le quali quelle di Taloro, Dorgalese, Buddusò e Abbasanta.

Nella passata stagione Dessolis ha giocato nell’Idolo, passando quest'anno all'Ovodda.

Ora trasferimento a Tortolì. Un rinforzo importante per la difesa di mister Salerno, che sarà già a disposizione per la gara di domenica in casa contro il Terralba. Una gara difficile ma non impossibile per gli ogliastrini.

