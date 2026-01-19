Turno scoppiettante per le oristanesi del campionato di Promozione regionale di calcio.

Nel girone A i fari erano puntati sul derby tra Arborea e Terralba F. Bellu. Al “Gino Neri” è la formazione ospite a imporsi, per 1-3. Terralbesi scatenati in avvio di gara, grazie alle reti della coppia d’attacco: prima è Piras, a tu per tu con Stevanato a trafiggerlo con un preciso tiro, poi è Sanna a battere il portiere di casa con una conclusione a fil di palo.

Nei minuti di recupero della ripresa accorcia Capraro di testa, prima del rigore di Atzori che sancisce il definitivo 1-3. L’undici allenato da Daniele Porcu sale così al secondo posto, appaiato al Guspini, scavalcando il Castiadas, sempre all’inseguimento della Villacidrese, distante 2 punti. Per l’Arborea uno stop che mantiene quasi inalterate le ambizioni playoff.

Colpo salvezza, invece, della Freccia Parte Montis che vince per 3-0 nello scontro diretto contro l’Ovodda. I ragazzi guidati da Giancarlo Boi tornano a far punti dopo 6 sconfitte di fila e risalgono in penultima posizione, con 5 punti da recuperare sulla zona playout. Grande protagonista della vittoria mogorese è capitan Cristian Cruccas, autore di una doppietta e dell’assist per la rete di Mereu.

Torna a fare risultato anche il Samugheo (dopo 4 stop di seguito) che pareggia 1-1 contro l’Atletico Cagliari. Tutto nella ripresa: ospiti avanti con Caddeo e risposta dei padroni di casa con Mauro Frongia. Un punto che permette a entrambe le squadre di mantenere una posizione di centro classifica.

Sconfitta, invece, per la Tharros che cade a Tonara (3-1). Fatale la prima mezz’ora di gara, nel quale i giovani allenati dal duo Frongia-Pinna subiscono le 3 reti (segnate da Poddie, Ruggeri e Noli). Nella ripresa il gol della bandiera è di Calaresu, ex di turno. Per i biancorossi situazione simile a quella dell’Arborea, con la zona playoff pienamente alla portata.

Nel girone B torna al successo il Bosa, per 3-1, sul campo del Tuttavista Galtellì. I bosani ritrovano il sorriso dopo 5 sconfitte di fila, vincendo in rimonta (grazie alla doppietta di Palacios e alla rete di Fadda) portando a 4 punti il vantaggio sulla zona playout (21 punti all’attivo).

Perde, invece, il Ghilarza sul difficile campo dell’Usinese (2-1). Fatale la doppietta di Sabino tra il 28’ e il 30’ del primo tempo. Nella ripresa è Oppo a segnare per la compagine ghilarzese. Ghilarza che prosegue sempre il testa a testa nella zona playout, a quota 17 punti, con Li Punti e Stintino.

© Riproduzione riservata