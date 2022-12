Un primato sperato e atteso quello della Demones Ozieri nel torneo di Promozione regionale di basket, girone Nord. Già in estate la società aveva costruito un roster di ottimo livello per puntare alla categoria superiore.

Senza Macchia. Un cammino, per il momento, immacolato quello della compagine allenata da Giangiorgio Cadoni. Sette vittorie su sette gare giocate e primato con 2 punti in più rispetto alla Pallacanestro Nuoro. “Stiamo andando benissimo – esordisce Cadoni – e sono molto felice. Anzitutto perché i giovani dell’under si stanno inserendo benissimo con i ragazzi della prima squadra, poi perché mi trovo nella società migliore che mi poteva capitare, organizzata e strutturata. In campionato stiamo andando molto bene, abbiamo vinto il derby contro la 80&Co. Basket e gli scontri contro Aurea e Porto Torres. L’8 gennaio ci aspetta il big match contro Nuoro”.

Idee chiare. Lo scopo, l’estate scorsa, era quello di ottenere la serie D, e per il momento le cose vanno per il meglio. “Quando hai una squadra con elementi del genere – prosegue Cadoni – hai poco da nasconderti. Abbiamo giocatori di categoria superiore e stiamo bene fisicamente, grazie all’ottimo lavoro svolto da Tino Fadda, preparatore atletico e mio assistente. È chiaro quindi che l’obiettivo è vincere. La società vuole la serie D e si merita di stare là”.

Equilibrio. Una squadra che vince, fatta da senior forti e under pronti a fare minuti importanti per la crescita. “Assieme alla società – conferma il coach – abbiamo costruito una squadra molto equilibrata. È un mix fatto dai ragazzi che vengono da fuori con quelli del vivaio, che stanno aumentando il loro spazio e stanno crescendo. Mi ritrovo ad avere play e guardia ideale, oltre a ragazzi come Giovanni Longu e un giocatore come Andrea Serra, che in questa categoria è un alieno. È una squadra che si addice con quello che voglio in campo”.

Le avversarie. Tutte agguerrite (“contro di noi è come se giocassero tutti una finale”, afferma con un sorriso Cadoni), il coach sassarese individua quelle che saranno le dirette concorrenti per la promozione, fino alla prossima tarda primavera. “Di sicuro – conclude – Nuoro, Aurea Sassari e 80&Co.. Nuoro è un’ottima squadra, con 3 elementi, Zidda, Puddu e Bassanello, di categoria superiore. Aurea è una squadra che non batti mai. Sono sempre in partita e con loro è sempre un punto a punto. 80&Co., invece, è allenata da Luca Granchi, con un roster davvero importante, e meritano rispetto”.

Non c’è 2 senza 3? Coach Giangiorgio Cadoni è alla prima stagione alla guida della Demones Ozieri, “società che ha davvero un’organizzazione invidiabile” ripete lo stesso coach, e vuole la sua terza promozione in serie D. In passato, infatti, oltre alle vittorie nei tornei femminili, ha vinto il torneo di Promozione maschile con Rustam e New Basket Ploaghe.

