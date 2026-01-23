Il derby tra Vecchio Borgo Sant’Elia e Atletico Cagliari apre domani (ore 15.30) il programma della quarta giornata di ritorno del girone A di Promozione. Si gioca al campo “Bellavista” di Sinnai.

I padroni di casa vanno a caccia di punti per riprendersi, almeno per 24 ore, il quinto posto. Con una vittoria, però, anche gli ospiti – in gran salute – balzerebbero in quinta posizione. Tra le due squadre c’è appena un punto di differenza.

Domenica, alle 15, si completa il quadro della giornata. Riflettori puntati sul big match tra Villacidrese e Terralba, rispettivamente prima e seconda della classifica. Il Guspini, che deve ancora recuperare la gara con il Vecchio Borgo Sant’Elia ed è appaiato al Terralba al secondo posto, farà visita al Selargius, quinta forza del campionato.

Il Castiadas è atteso al campo di Mulinu Becciu, a Cagliari, dal Pirri di Davide Meloni. Completano il programma le sfide Arborea-Uta, Baunese-Tharros, Freccia Parte Montis-Jerzu, Samugheo-Ovodda e Tonara-Cus Cagliari.

