Il Castiadas chiude il campionato battendo per 3-1 il Lanusei neo promossa in Eccellenza. Una bella chiusura di stagione per la squadra del Sarrabus guidata da Guido Fenza. Una formazione molto giovane che la prossima stagione potrà fare ancora meglio del sesto posto appena conquistato. Le reti: 39’ pt Vacca, 8’ st Serra, 20’ st Caboni, 41’ st Ridolfi.

Soddisfatti il presidente Mauro Vargiolu e tutto lo staff societario. Il Castiadas ha giocato con Daga, Marci (1’ st Echazu), Grimbaum (31’ pt Vacca), Szafran, Pionca, Bonfigli, Cadoni, Ridolfi, Caboni (30’ st El Khamlichi), Altobelli, Pulcrano. In panchina Pensa, Setzu, Fadda, Furci, Murru. Allenatore Guido Fenza.

Il Lanusei con D’Abrosca (37’ st Morillas, Arras, Caliendo (5’ st Fe. Usai), Di Stefano (16’ st Marchetta), Faye, Gentini, Mameli, Serra, A. E. Troyes, F. J. Troyes (5’ st Menezes), M. Usai. In panchina Caredda, Gomes, Koaudio, Fr. Usai, Silva. Allenatore Alberto Piras. Il Castiadas ripartirà quinda dalla Promozione dopo esperienze negli anni passati in Eccellenza e in Serie D.

© Riproduzione riservata