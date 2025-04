Usinese e Coghinas ai playoff. Salvo il Tuttavista. Il playout sarà Tonara-Lanteri Sassari. Sennori retrocede in Prima categoria. Questo quanto decretato dall’ultima giornata.

L’Usinese espugna (2-3) il campo del Bonorva e si assicura il secondo posto (affronterà il Sant’Elena). Il Coghinas piega (4-1) lo Stintino e chiude al terzo posto (affronterà il Tortolì). Stessi punti per Luogosanto, vittorioso (1-2) a Arzachena, ma quarto per via degli scontri diretto in favore dei rossoblù.

Nella zona calda, Tuttavista e Tonara sono appaiate al quintultimo posto con 39 punti. Si salva il Tuttavista per aver fatto meglio negli scontri diretti. La squadra di Galtelli vince (5-1) con la Macomerese mentre il Tonara s’impone (0-2) a Ovodda.

Un gradino sotto (38 punti) il Lanteri Sassari che batte (4-1) il Bosa. Non basta il successo (2-0) col Siniscola al Sennori che retrocede in Prima categoria.

Chiudono Abbasanta-Buddusò 4-3 e Atletico Bono-Castelsardo 1-2.

