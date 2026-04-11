Il Bonorva firma un'ulteriore prova di forza nell’anticipo della terzultima giornata del campionato di Promozione girone B, travolgendo con un netto 7-0 la Macomerese. La squadra di Michele Pulina accederà direttamente alla finale playoff.

Partenza fulminante dei padroni di casa, che passano in vantaggio dopo appena un minuto grazie a Chelo, bravo a sfruttare subito l’occasione iniziale. La gara resta sotto controllo del Bonorva, che trova il raddoppio allo scadere della prima frazione con Pinna, andando al riposo sul 2-0.

Nella ripresa i rossoblù cambiano marcia e dilagano. Protagonista assoluto è Domenico Saba, che si scatena con una tripletta personale andando a segno al 7’, 14’ e 26’. Il punteggio si fa sempre più pesante: al 27’ arriva la sesta rete firmata da Pusceddu, mentre al 34’ anche Silanos si iscrive al tabellino, chiudendo definitivamente i conti sul 7-0.

Con questo successo il Bonorva, sempre saldo al secondo posto, sale a quota 73 punti, mentre la Macomerese resta ferma a 40.

Il programma della terzultima giornata si completerà domenica alle ore 16 con le sfide tra Arzachena-Bosa, Atletico Bono -San Giorgio Perfugas, Campanedda-Alghero, Castelsardo-Tuttavista Galtellì, Coghinas-Ozierese 1926, Ghilarza C-Li Punti, Luogosanto-Thiesi e infine Usinese-Stintino.

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