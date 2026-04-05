L'Alghero promosso in Eccellenza, continua a dare spettacolo nel girone B della Promozione. Ieri, la squadra di Mauro Giorico ha piegato il Castelsardo (altra ex grande del calcio regionale), volando a 87 punti, frutto di 28 gare vinte e di tre pareggi (i catalani sono imbattuti). Un successo che ha confermato la forza di questa squadra formata da giocatori e da un allenatore vincenti come Giorico. Il Bonorva insegue a 17 punti i distacco: può arrivare all'Eccellenza attraverso i playoff. La terza in classifica è l'Ozierese, battuta in casa dall'Atletico Bono di mister Ciarolu che lotta disperatamente per la salvezza e che proprio con Celestino Ciarolu si è rilanciata risalendo dall'ultimo al terzultimo posto. Tre punti d'oro zecchino quelli conquistati a Ozieri.

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