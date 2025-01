Dopo la vittoria della capolista Buddusò con la Macomerese nell’anticipo di ieri, si è completata oggi la prima giornata di ritorno del girone B di Promozione. Coghinas e Bonorva non perdono terreno, entrambe vittoriose (2-4 e 1-2) in trasferta rispettivamente contro Luogosanto e Castelsardo. Riportano, così, il divario a sei lunghezze. Vince (3-1) anche l’Usinese, al “Peppino Sau” Saba e compagni piegano il Tuttavista mantenendo sette lunghezze dalla vetta.

In quinta posizione l’Arzachena aggancia Luogosanto ed Atletico Bono. Gli smeraldini travolgono (0-3) il fanalino di coda Abbasanta. L’Atletico Bono non è va oltre lo 0 a 0 sul campo del Siniscola Montalbo.

Pesante sconfitta (2-3) interna per il Bosa contro il Sennori che conquista tre punti d’oro per la salvezza. Punti preziosi anche per l’Ovodda che piega (1-3) uno Stintino in difficoltà. Si ferma la corsa del Tonara, sconfitto (0-2) in casa dal Lanteri Sassari.

Nel posticipo del girone A, il Guspini supera (3-1) l’Idolo ed aggancia in classifica Cus Cagliari e Atletico Cagliari. L’Idolo resta al terzultimo posto.

