Nell’anticipo del sabato della penultima giornata del girone B di Promozione, la corazzata Alghero, già promossa in Eccellenza, non è riuscita a conquistare il 30° successo stagionale. Gli uomini di Mauro Giorico sono stati bloccati sul 2-2 dall’Arzachena: per i giallorossi si tratta del quarto pareggio in campionato.

A segno per i padroni di casa Alessio Virdis (11’) e Antonio Marras (62’), mentre per gli smeraldini sono andati in gol Donati (25’) su rigore e Fernandez (56’).

Oggi, alle 16, si disputano tutte le altre gare. Il Bonorva, praticamente certo dell’accesso diretto alla finalissima playoff, è atteso sul campo del Thiesi.

Grande attenzione rivolta alla zona salvezza, dove diversi verdetti sono ancora da scrivere. La classifica, dal tredicesimo al penultimo posto, vede Li Punti e Bosa a quota 36 punti, seguite da Stintino (33), Ghilarza (30) e Atletico Bono (28). Due di queste squadre disputeranno i playout, mentre altre due accompagneranno il Tuttavista nella retrocessione diretta in Prima Categoria.

Sfide decisive attendono le formazioni coinvolte: il Bosa farà visita alla Macomerese a Borore, mentre il Li Punti ospita il Campanedda. Trasferta delicata per il Ghilarza sul campo dell’Ozierese, mentre l’Atletico Bono, guidato da Celestino Ciarolu, riceve l’Usinese.

Completano il programma della giornata le gare San Giorgio Perfugas-Luogosanto e Stintino-Castelsardo.

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