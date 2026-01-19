Nel campionato di Promozione, girone B, si rafforza l'Usinese con l'acquisto dell'attaccante Luca Sabino, 22 anni. Il giocatore arriva dal Tempio. 

Attaccante imprevedibile e rapido, domenica ha fatto il suo esordio con la nuova maglia, siglando la prima doppietta stagionale, decisiva per conquistare 3 punti importantissimi nella gara vinta per 2-1 contro il Ghilarza.

L'Usinese occupa il quarto posto del girone B, con 40 punti dietro lla capolista Alghero (57 punti), l'Ozierese e il Bonorva con 41 punti. L'Usinese può puntare ai playoff.

