Promozione girone B, all'Usinese l'attaccante Luca SabinoArriva dal Tempio
Nel campionato di Promozione, girone B, si rafforza l'Usinese con l'acquisto dell'attaccante Luca Sabino, 22 anni. Il giocatore arriva dal Tempio.
Attaccante imprevedibile e rapido, domenica ha fatto il suo esordio con la nuova maglia, siglando la prima doppietta stagionale, decisiva per conquistare 3 punti importantissimi nella gara vinta per 2-1 contro il Ghilarza.
L'Usinese occupa il quarto posto del girone B, con 40 punti dietro lla capolista Alghero (57 punti), l'Ozierese e il Bonorva con 41 punti. L'Usinese può puntare ai playoff.