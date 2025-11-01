Alghero inarrestabile, Usinese, Bonorva e Macomerese tengono il passo; affonda l’Arzachena. Si è giocata oggi la nona giornata del girone B di Promozione.

L’Alghero di Mauro Giorico continua la sua marcia trionfale travolgendo (5-1) anche il Li Punti e centrando così il nono successo consecutivo. L’Usinese si aggiudica (0-1) il big match contro il Coghinas e resta a sei lunghezze dalla capolista. Subito dietro il Bonorva, che piega (4-3) il Campanedda al termine di una gara ricca di emozioni. Vittoria importante anche per la Macomerese, che supera (2-1) un ostico Atletico Bono.

Clamoroso tonfo dell’Arzachena, travolta (1-7) al “Biagio Pirina” da un irresistibile Luogosanto. Per gli ospiti a segno: Mossa (tripletta), Occhioni, Cosseddu, Stefanoni e Ricciu.

Boccata d’ossigeno per il Ghilarza, vittorioso (1-2) sul campo del Bosa. Netto successo (3-0) per l’Ozierese ai danni del Castelsardo, mentre il Thiesi si impone (3-1) sullo Stintino. Resta ancora a quota zero punti il Tuttavista, battuto (0-3) a Galtellì dal San Giorgio Perfugas.

