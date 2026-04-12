Terzultima giornata del campionato di Promozione, girone B, nel segno dell’Alghero, che continua a riscrivere i numeri della stagione: ventinovesima vittoria e quota 90 punti per una formazione già promossa da tempo in Eccellenza e protagonista di un campionato dominato.

La capolista non fa sconti nemmeno al Campanedda e si impone con un netto 6-1, confermando un attacco devastante (104 gol segnati) e una differenza reti impressionante. Una marcia inarrestabile che certifica il primato assoluto dei catalani.

Alle spalle della regina del torneo, il big match tra Coghinas e Ozierese non va oltre lo 0-0: un punto a testa che mantiene invariati gli equilibri in zona playoff, ma senza scossoni nella corsa alle posizioni di vertice.

Giornata positiva invece per le inseguitrici: il Luogosanto si impone 4-2 sul Thiesi e consolida la propria posizione nella parte alta della classifica, mentre l’Usinese supera 2-1 lo Stintino con un successo importante in chiave piazzamenti. Vittoria anche per l’Arzachena che travolge il Bosa 4-1 e continua la propria risalita.

Tra le altre gare, successo esterno del Ghilarza, che batte 3-2 il Li Punti in una partita combattuta, mentre il Castelsardo si aggiudica una sfida equilibrata contro il Tuttavista Galtellì per 1-0.

Da segnalare anche la sospensione del match tra Castelsardo e Tuttavista. Il Castelsardo era in vantaggio per 6-0 al termine del primo tempo. Gli ospiti non sono rientrati in campo nella ripresa.

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