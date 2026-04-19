Tharros e Vecchio Borgo Sant’Elia si sono aggiudicate gli anticipi della 33ª giornata del girone A di Promozione. Nel derby, gli oristanesi hanno sconfitto 4-0 l’Arborea, mentre i cagliaritani hanno superato 4-1 l’Uta.

Per i biancorossi di Frongia a segno Gianoli, autore di una tripletta, e Pitzalis. Per il Vecchio Borgo, invece, reti di Limbardi, Loi e Murgia, quest’ultimo a segno con una doppietta. Il momentaneo vantaggio dell’Uta era stato firmato da Pascual.

Oggi in programma le altre gare, tutte con inizio alle 16. I riflettori saranno puntati sulla lotta al vertice, che vede protagoniste Terralba, Castiadas e Villacidrese, racchiuse in pochi punti.

Impegno casalingo per la formazione allenata da Bebo Antinori, che all’“Annunziata” affronta la Freccia Parte Montis, ormai a un passo dalla retrocessione in Prima Categoria.

Gioca davanti al proprio pubblico anche la Villacidrese, attesa da un confronto tutt’altro che semplice contro il Pirri.

Situazione più complicata per il Guspini, scivolato al quarto posto dopo le recenti sconfitte negli scontri diretti contro Castiadas e Terralba. Ora distante cinque punti dalla vetta, sarà impegnato al “Piero Polese” di Cagliari contro il Cus, formazione già matematicamente salva.

In zona salvezza spicca lo scontro diretto tra Ovodda e Jerzu, rispettivamente quartultima e sestultima, separate da quattro punti.

Chiudono il quadro della giornata Atletico Cagliari-Tonara e Baunese-Samugheo.

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