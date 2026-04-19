Penultima giornata con tanti verdetti nel girone A di Promozione. Il Terralba resta al comando e vede ormai a un passo il salto in Eccellenza, mentre alle sue spalle con tutta probabilità Castiadas (-2 dalla vetta), Villacidrese (-3) e Guspini (certa degli spareggi) si giocheranno l’accesso attraverso i playoff. In coda retrocedono Freccia Parte Montis, Baunese e Tonara, mentre sarà spareggio playout tra Pirri e Ovodda.

La capolista, guidata da Daniele Porcu, non sbaglia e supera 5-2 il Selargius, mantenendo il primato con 78 punti. Ora basterà una vittoria nell’ultima giornata sul campo della Freccia Parte Montis per festeggiare la promozione diretta.

Non mollano le inseguitrici: il Castiadas travolge 7-1 la Freccia Parte Montis, la Villacidrese supera di misura (1-0) il Pirri e il Guspini vince una gara spettacolare sul campo del Cus Cagliari (6-3).

Nelle altre gare, l’Atletico Cagliari batte 3-0 il Tonara, il Samugheo dilaga 6-1 sul campo della Baunese e il Cannonau Jerzu espugna Ovodda per 1-0, risultato che definisce anche la griglia playout.

In coda, infatti, arrivano i verdetti definitivi: Freccia Parte Montis, Baunese e Tonara retrocedono in Prima categoria, mentre Pirri e Ovodda si affronteranno nello spareggio salvezza.

A novanta minuti dalla fine, resta dunque aperta solo la corsa al primo posto, con il Terralba padrone del proprio destino e a un passo da un traguardo storico.

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