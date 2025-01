Il Lanusei resta saldo al comando della classifica del girone A di Promozione, ma Sant’Elena e Tortolì corrono e la capolista deve mantenere alta la guardia. Sabato prossimo la prima giornata di ritorno propone Lanusei-Sant’Elena, proprio ora che gli uomini di Maurizio Rinino sono soli al secondo posto (a -6). Domenica scorsa si è chiusa la prima parte del torneo. La capolista ha pareggiato col Castiadas al termine di una spettacolare partita. Agli uomini di Alberto Piras resta il rammarico per non aver sfruttato il doppio vantaggio che aveva sino a 5’ dallo scadere. La squadra del momento è certamente il Sant’Elena, reduce da sei vittorie consecutive, le ultime cinque senza subire reti; ed i risultati utili sono dodici. Dopo l’11esima giornata i biancoverdi avevano un ritardo di 13 lunghezze dalla vetta. Nell'ultimo turno, la vittoria sul campo dell’Orrolese dove era caduto proprio il Lanusei.

Vola anche il Tortolì, ora terzo (a -7) e che, come i quartesi, ha conquistato diciotto punti nelle ultime sei partite. Per i rossoblù sono otto i risultati positivi di fila. A Elmas, si sono aggiudicati lo scontro col Cus Cagliari.

Al quarto posto il Castiadas che con carattere e merito ha strappato un punto a Lanusei. La Tharros, sconfitta a Guspini, è scivolata in quinta posizione. Inizia bene il 2025 il Calcio Pirri che, contro un ottimo Uta, dopo 7 turni ritrova la vittoria (ottenuta con cuore e grinta). Atletico Cagliari e Terralba non si sono fatte male nello scontro diretto. In crescita il Selargius al secondo successo di fila. Nella zona calda, ha mosso la classifica solo l’Idolo.

© Riproduzione riservata