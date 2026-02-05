Le magie dell’acqua in Anglona: la cascata di Chirralza, ad Erula
Le piogge abbondanti degli ultimi giorni stanno regalando uno spettacolo nel territorio di Erula, in Anglona: la cascata di Chirralza.
Ad alimentarla è il Rio Filighesos. Il salto è di circa circa 7 metri. Al termine, l’acqua scorre impetuosa in un natura selvaggia, attraversando un canyon caratterizzato anche dalla presenza di lecci primari (non sono stati mai tagliati) e di specie faunistiche come falco di palude, pollo sultano, airone cinerino e airone bianco.
La cascata si trova valle rispetto alla strada provinciale che da Erula porta alla SS 672. Non è segnalata. Il percorso è di media difficoltà. Consigliato rivolgersi alle guide del territorio.
Alla cascata di Chirralza sarà dedicato uno spazio importante su Sardegna Verde, in onda domenica alle 13.30 su Videolina. Le riprese sono di Renzo Gualà.