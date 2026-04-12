Terzultima giornata del campionato di Promozione, girone A, ricca di gol e verdetti pesanti in alta classifica. Il Terralba batte il Guspini nello scontro diretto e mantiene la vetta, mentre alle sue spalle avanzano Castiadas e Villacidrese, che restano in piena corsa.

Il colpo di giornata è del Terralba, che supera 2-1 il Guspini e consolida il primato a quota 75 punti. Per i biancorossi arriva invece la seconda sconfitta, che costa il sorpasso e il quarto posto, ora a -5 dalla vetta.

Alle spalle non mollano le inseguitrici: il Castiadas espugna il campo dell’Uta con un netto 2-0 e sale a 73 punti, sempre a due lunghezze dalla capolista e confermandosi pienamente in corsa per il titolo.

Non perde terreno nemmeno la Villacidrese, che vince in rimonta una sfida spettacolare contro l’Arborea per 4-3. Un successo pesante che proietta la formazione campidanese al terzo posto con 72 punti, a -3 dalla vetta.

Sugli altri campi giornata ricca di reti e risultati importanti: il Selargius supera la Baunese per 4-1, il Cannonau Jerzu si impone in un pirotecnico 6-4 sulla Tharros, mentre il Cus Cagliari batte di misura l’Ovodda per 1-0. Vittoria anche per l’Atletico Cagliari, che supera 4-2 la Freccia Parte Montis.

Pareggi senza reti tra Samugheo e Vecchio Borgo Sant’Elia e tra Tonara e Calcio Pirri. Tonara che retrocede in Prima categoria. Ad un passo dal baratro anche Freccia Parte Montis e Baunese.

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