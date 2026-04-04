Promozione girone A: il Terralba si riprende la vetta, crolla il GuspiniBagarre totale, nuovo colpo di scena alla 31esima giornata: ora quattro squadre in quattro punti
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Si infiamma il girone A di Promozione, che dopo la 31ª giornata regala un nuovo colpo di scena in vetta e rilancia una corsa al primo posto più aperta che mai. Cade pesantemente a Castiadas l’ex capolista Guspini e il Terralba ne approfitta immediatamente per riprendersi il comando della classifica.
A tre giornate dalla fine, il Terralba guida con 72 punti, seguito a quota 70 proprio da Castiadas e Guspini, mentre resta pienamente in corsa anche la Villacidrese, staccata di appena tre lunghezze. Una volata a quattro che promette scintille fino all’ultimo minuto della stagione.
Il risultato più eclatante arriva da Castiadas, dove i padroni di casa travolgono il Guspini con un netto 5-0. Una prova di forza che vale non solo l’aggancio al secondo posto, ma anche una candidatura fortissima per il salto di categoria.
Non sbaglia invece il Terralba, che davanti al proprio pubblico supera con autorità il Cannonau Jerzu i per 4-1, riprendendosi così la vetta solitaria. Gli oristanesi confermano solidità e concretezza nel momento più delicato del campionato.
Resta in scia la Villacidrese, che piega 2-1 il Tonara e continua a credere nel sogno promozione, mantenendosi a -3 dalla capolista.
Alle spalle del quartetto di testa, spicca il successo spettacolare dell’Arborea, che passa 5-3 sul campo della Baunese in una gara ricca di emozioni e gol. Vittoria importante anche per l’Atletico Cagliari, che supera con un secco 3-0 il Selargius, consolidando la propria posizione di metà classifica.
Colpo esterno del Cus Cagliari, che espugna di misura il campo del Vecchio Borgo Sant’Elia (0-1), mentre l’Ovodda si impone 3-1 sull’Uta, rilanciandosi nella corsa salvezza.
Successo interno per la Tharros, che supera 2-1 la Freccia Parte Montis, mentre termina senza reti la sfida tra Calcio Pirri e Samugheo.