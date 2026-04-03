La vigilia di Pasqua per il girone A della Promozione è concentrata soprattutto sulla super sfida per un posto in Eccellenza fra Castiadas e Guspini.

Si giocherà alle 16 al campo dell'Annunziata dove è atteso il pubblico delle grandi occasioni.

Il Guspini è primo con un punto di vantaggio sul Terralba, tre sullo stesso Castiadas e quattro sulla Villacidrese, le grandi del girone. Il Castiadas di Bebo Antinori deve vincere per sperare ancora nella promozione diretta in Eccellenza. Il Guspini dell'ex allenatore Cristian Dessì, punta a vincere per fare il volo forse decisivo, ugualmente per la promozione.

La gara sarà arbitrata da Enrico Cappai di Cagliari. Il Terralba ospiterà lo Jerzu. Più facile appare il compito della Villacidrese che ospita il fanalino di coda Tonara. Il Pirri cerca i punti salvezza ospitando il Samugheo. La Freccia di Mogoro i punti per sperare nella salvezza li cerca invece a Oristano contro la Tharros. L'Uta di Antonio Madau, ottavo in classifica con 42 punti, salvo da tempo, affronta la trasferta di Ovodda.

In programma anche il derby Sant'Elia-Cus Cagliari (si gioca a Sinnai). Il Sant'Elia è salvo, il Cus, quasi. E ancora Baunese-Arborea e Atletico Cagliari-Selargius. Disperata la posizione della Baunese, penultima con 23 punti ma con la possibilità ancora di salvarsi.

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