Dopo 17 anni con più di 400 partite, il portiere Simone Serra lascia la Baunese. «Ti salutiamo con affetto e con un po' di emozione», recita una nota della società, «sappiamo quanto questa non sia stata una decisione facile, ma ti ringraziamo per tutto ciò che hai dato al paese di Baunei e a tutti i tifosi. Sei stato per anni, un punto fermo su cui costruire le nostre stagioni, hai scritto pagine indelebili della nostra storia, ci hai fatto gioire, ci hai fatto urlare, ci hai fatto cantare, ci hai fatto vivere momenti magici che resteranno per sempre nei nostri cuori».

