Il calcio regionale, nella decima giornata di ritorno del torneo di Promozione (girone A), propone per domani il derby dell’oristanese tra Arborea e Tharros. Nella partita di andata, giocata a inizio novembre a Santa Giusta, vinse l’Arborea con una rete firmata da Buba Darboe nei minuti finali del secondo tempo. Per la Tharros fu la prima sconfitta stagionale. Per l’Arborea una vittoria che fu l’inizio della risalita in classifica.

Arborea. L’undici allenato da Nicola Battolu è reduce dalla sconfitta, sul campo del Guspini (3-2), nel turno scorso. La formazione giallo-blu si trova in una posizione di centro classifica con 34 punti (9 vittorie, 7 pareggi e 19 sconfitte), vanta il miglior attacco del girone A (48 gol fatti) e uno degli attaccanti più prolifici, Darboe con 15 reti. Occhio nel reparto avanzato anche a Massimo Pibiri (in doppia cifra con 10 gol fatti) ai fratelli Atzeni (Marco ha messo a segno 9 reti, Paolo 3) e Micheal Serpi (a quota 5). Di contro c’è qualche rete di troppo subita (44 gol, quarta peggior difesa del girone).

Tharros. La giovane compagine guidata da Antonio Lai ha il morale altissimo dopo la vittoria casalinga di sabato scorso contro il Tortolì, seconda forza del torneo (2-1) e il successo nella finale contro il Monastir nella “Coppa Carnevale”, torneo riservato agli Juniores-Under 18. In Promozione, gli oristanesi sono in settima posizione, con 41 punti (-5 dai playoff), frutto di 11 vittorie, 8 pareggi e 7 sconfitte, hanno il terzo miglior attacco del girone (con 46 gol fatti assieme alla capolista Lanusei), guidato dalla vena realizzativa dei fratelli Federico e Felipe Ferrari (migliori marcatori biancorossi con 8 gol fatti).

L’appuntamento. Domani si scenderà in campo alle 15, al comunale “Gino Neri” di Arborea. Ad arbitrare la partita sarà Alessio Nonna della sezione di Sassari.

