Subito in campo la Promozione nuovamente in campo mercoledì prossimo. Nel girone A si giocano Lanusei-Idolo, Arborea-Masainas, Orrolese-Tortolì, Pirri-Cus, Castiadas-Sant'Elena, Tharros-Terralba, Guspini-Uta e Villamassargia-Villacidrese.

Da seguire il derby d'Ogliastra fra la capolista Lanusei e l'Idolo, e Orrolese-Tortolì, con in palio punti pesantissimi. A Lanusei si gioca alle 18,30. Tharros-Terrala alle 17.Da seguire Castiadas-Sant'Elia.

Nel girone B attesa per Usinese-Buddusò (ore 18) e Arzachena-Coghinas. Il Bonorva, che ha gli stessi punti del Coghinas, gioca a Bosa. Trasferta insidiosa per l’Atletico Bono contro il Tonara. Il calendario propone poi Castelsardo-Macomerese, Stintino-Sennori, Luogosanto-Lanteri Sassari (ore 16), Abbasanta-Ovodda (19) e Siniscola-Tuttavista (19). Le gare sono valide per la terza giornata di ritorno.

