Slitta a mercoledì la gara tra Arzachena e Atletico Bono valida per la 4ª giornata di ritorno del campionato di Promozione, che si sarebbe dovuta giocare domani.

“L’Arzachena Academy Costa Smeralda comunica che, a seguito del grave lutto che ha colpito la comunità di Bono, la gara prevista per domani, 25 gennaio, alle ore 15:00 presso lo Stadio Luigi Lacu di Luogosanto, è stata rinviata a mercoledì 28 gennaio alle ore 16:00 e si disputerà allo Stadio Santa Vittoria di Telti”, recita la nota del club gallurese, che esprime nell’occasione “la propria vicinanza e il più sentito cordoglio a tutta la comunità di Bono”. Per l’Arzachena si tratta della seconda partita consecutiva rinviata dopo quella esterna del turno infrasettimanale col Li Punti, che, causa maltempo, è stata riprogrammata per il 18 febbraio.

Data l’indisponibilità del Biagio Pirina di Arzachena per il rifacimento del manto erboso, per le gare casalinghe i biancoverdi stanno usufruendo dell’ospitalità dei comuni e delle società sportive della zona, com’è accaduto sabato scorso per il match col Thiesi, andato in scena proprio a Telti.

