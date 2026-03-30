La tredicesima giornata di ritorno del campionato di Promozione nel girone B, con ancora 4 turni da disputare per completare la stagione regolare, ha fornito delle importanti indicazioni sia in chiave playoff che in chiave playout.

In questa sorta di doppio binario risultano preziosi i successi che hanno caratterizzato 2 delle 5 rappresentanti "anglogalluresi", con il Luogosanto a cui è riuscito l'approdo, mentre a proposito del Castelsardo si deve parlare di sensibile distacco dalla zona calda.

Non è andata bene al Coghinas e alla San Giorgio Perfugas, entrambe sconfitte. Mentre il pari casalingo dell'Arzachena, opposta alla terza forza del torneo, l'Ozierese, ha lasciato tutto invariato.

Il Luogosanto (49 punti) ha stravinto al "Lacu" il confronto con il Tuttavista di Galtellì, che a questo campionato non aveva più nulla da chiedere, con un sonoro 6-0, in cui spicca la tripletta di Bola. Tale successo, sommato ad altri concomitanti risultati favorevoli, consente alla formazione allenata da Tony Madeddu di issarsi al quarto posto, in compagnia di Coghinas e Usinese.

In questa zona nobile della classifica figura anche il Coghinas: nelle ultime due giornate però è andata incontro ad altrettante sconfitte, ragion per cui le sue quotazioni risultano in calo.

Con i suoi 45 punti l'Arzachena appartiene certamente a quello spicchio di classifica considerato medio-alto. Tornando al Castelsardo (38 punti), per gli uomini di Carlo Nativi l’ultima vittoria vale certamente doppio, poiché ottenuta contro una diretta concorrente qual è il Bosa (33) e consente ai rossoblù di portare a +5, il vantaggio dai play salvezza. A ritrovarsi in una situazione delicata, ma non certo compromessa, è la San Giogio Perfugas (35 punti): la sconfitta casalinga contro una diretta concorrente, il Li Punti (33), ha assottigliato a sole 2 lunghezze il vantaggio dalla zona pericolo.

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