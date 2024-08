L'Idolo si rafforza con l'arrivo di due spagnoli. Sono l'attaccante Jose Antonio Martinez 28 anni e il centrocampista David Recio , 20 anni.

Due giocatori che hanno sempre giocato in Spagna e che arrivano in Ogliastra per fare una nuova esperienza nel campionato regionale di Promozione. La società ha intanto confermato il difensore Prieto, il capitano Stochino, l'attaccante Muceli, il centrocampista Jammeh.

Una squadra che appare abbastanza competitiva.

