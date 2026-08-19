Due nuovi acquista all'Accademia Sulcitana neo promossa in Promozione. La società ha tesserato due nuove giovani promesse che si uniscono alla rosa per la stagione 2026/2027. <Con il loro talento e la loro determinazione-scrive il sodalizio, sono pronti a dare il massimo nel prossimo campionato>. I nuovi acquisti sono Cristian Maikel Festino(2006), attaccante e Andrea Mulas ( 2007 ), difensore, pronti a farsi da fare per guadagnarsi un posto in squadra.

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