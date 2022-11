Tra il girone Sud ancora in fase di assestamento e il girone Nord che prosegue spedito secondo programma, il campionato di Promozione entra nel vivo della sua stagione.

Girone Sud. Continua sotto il segno dell’imbattibilità la marcia del Basket Iglesias che, ottenendo la terza vittoria su altrettante gare, consolida la vetta della classifica. Stavolta la compagine allenata da Paolo Massidda espugna il parquet dello Spirito Sportivo per 53-62. Successo in rimonta: i cagliaritani infatti guidano nei primi 3 quarti, fino al 42-36 del 30’. Il break che ribalta la gara arriva nell’ultima frazione, grazie ai canestri di Trincas (autore alla fine di 22 punti) e Aralossi. Seconda vittoria in campionato, invece, del Sinis Basket che supera il Basket Quartu per 45-41. Partita equilibrata nel quale hanno prevalso le difese. Prima vittoria, infine, per il Jolly Dolianova che batte il Terralba per 61-54.

Girone Nord. È il terzetto composto da Pallacanestro Nuoro, Aurea Sassari e 80&Co. Basket a guidare la classifica. I primi si impongono tra le mura di casa contro il Sant’Orsola Sassari per 72-54, grazie ai 22 punti realizzati da Bassanello. I sassaresi, invece, non hanno problemi contro Arzachena, superato 80-55. Contesa già chiusa all’intervallo, quando il punteggio segnava 48-24. Nella seconda parte l’Aurea controlla e porta a casa i due punti. Miglior realizzatore è Pioltino, dell’Aurea, con 17 punti. Colpo esterno, della 80&Co. Basket, sul campo della Ichnos Nuoro, per 44-65. Forze in campo già ben delineate nei primi due quarti (26-47 al 20’) e chiusura senza patemi per la compagine ozierese, che ha in Matta il top scorer con 14 punti. Vittoria, infine, per Nulvi che espugna il parquet del CMB Porto Torres, per 54-64.

