Promozione, al Luogosanto arriva il portiere Matteo CartaIl classe 2006 andrà a completare il reparto dei portieri a disposizione di mister Madeddu
La Polisportiva Luogosanto si è rafforzata con l'arrivo di Matteo Carta, portiere classe 2006.
Cresciuto calcisticamente nell’Olbia Calcio, Carta ha giocato poi nel San Teodoro-Porto Rotondo disputando il campionato di Eccellenza, dimostrando personalità, talento e grande margine di crescita.
Nel ruolo, Matteo Carta andrà ad affiancare Luca Barone e Mario Uscidda, completando un reparto portieri giovane e solido. La squadra che gioca nel girone B della Promozione, occupa ora il quinto posto in classifica.