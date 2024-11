Si è giocata oggi la nona giornata del campionato di Promozione, girone B. Il Coghinas piega (0-3) il Bonorva e vola in testa alla classifica. A far compagnia al vertice ai rossoblù il Buddusò che batte (3-0) il Bosa. Il Bonorva scivola in terza posizione, a un punto dalle due formazioni di testa.

In quarta posizione c'è lo Stintino che rifilata un poker (0-4) al Castelsardo. Grande vittoria (3-0) dell’Usinese contro il Luogosanto. Quest’ultima è stata agganciata dall’Atletico Bono di Massimo Altarozzi, forte del successo (2-0) con l’Ovodda grazie alle reti del bomber Molozzu e di Spanu. Riprende la marcia l’Arzachena che supera (0-2) in trasferta il Tuttavista.

Le altre: Macomerese-Abbasanta 1-2, Sennori-Lanteri 0-0 e Siniscola-Tonara 3-2.

© Riproduzione riservata