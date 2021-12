Prosegue il duello testa a testa tra Tc Cagliari A e Torres Tennis, prime a punteggio pieno nella Prima Serie Femminile del Campionato invernale di tennis a squadre dopo cinque giornate. Domenica (a riposo il Tc Cagliari B), le cagliaritane hanno sbancato per 3-0 il campo del fanalino di coda Tc Trexenta, mentre le sassaresi hanno vinto 2-1 in casa del Quattro Mori Tennis Team, blindando il risultato con i singolari vinti da Pisano e Carlini, rispettivamente su Bentivegna e Astero, entrambe per 6-2, 6-1. Prima vittoria stagionale per la Polisportiva Acqua fredda Siliqua, 2-1 a Decimomannu. Le ragazze di Siliqua saranno protagoniste dei due recuperi casalinghi ancora da disputare, domani contro il Tc Cagliari A e sabato 18 dicembre contro il Quattro Mori.



Classifica: Tc Cagliari A* e Torres Tennis* 8; Ct Decimomannu A 4; Polisportiva Acqua fredda Siliqua***, Quattro Mori Tennis Team** e Tc Cagliari B* 2; Tc Trexenta* -1. (*una partita in meno, **due in meno, ***tre in meno).

