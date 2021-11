Nell'ultima giornata del girone 2, è arrivata la prima sconfitta stagionale per il Tc Cagliari (3-1 in casa del Tennis Training Foligno), grande protagonista del campionato nazionale di Serie A2 di tennis femminile a squadre. Sconfitte per la romena Georgia Andreaa Craciun (con un doppio tiebreak 7-5, 7-3, contro la connazionale Maria Toma), per Barbara Dessolis (4-6, 6-1, 6-1 contro Chiara Girelli e per Beatrice Zucca (6-2, 6-0 da Sofia Pizzoni). In doppio, Craciun e Dessolis hanno regolato 6-4, 6-0 Linda Alessi e Elettra Gradassi.

Parola di capitano. “Sono molto contento per la performance delle ragazze, perché Bea è riuscita a fare la sua prima partita in A2 e perché abbiamo lottato ogni punto dall'inizio alla fine”, spiega capitan Martin Vassallo Arguello, “Anche sotto 3-0, nel doppio siamo entrati in campo per vincere, con molta professionalità, e Barbara insieme a Georgia hanno giocato molto bene. Continuiamo a portare alte le bandiere del rispetto, della professionalità e della lotta come un segno, non solo di questa squadra, ma di tutto il Tc Cagliari. Ora dobbiamo vedere chi sarà il nostro prossimo avversario e prepareremo il playoff”.

Spareggi promozione. Per lo spareggio per andare in A1 (con gara di ritorno a Monte Urpinu), il Tc Cagliari aspetta l'esito della doppia sfida tra il Bal Lumezzane (seconda del girone 1) e la Società Canottieri Casale (terza del girone 2).

