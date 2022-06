Il terzo colpo di mercato dell’Hermaea Olbia è una conferma: la schiacciatrice estone Kristiine Miilen vestirà infatti i colori biancoblù anche nella prossima stagione della A2 femminile di volley, andando a occupare il primo dei due slot consentiti alle atlete straniere dai nuovi regolamenti della Lega Volley Femminile.

“Mi sono trovata molto bene l’anno scorso, la mia idea è sempre stata quella di restare nel campionato italiano”, dice la 26enne giocatrice, che ha debuttato in Italia proprio con la maglia dell’Hermaea. “Posso ritenermi fortunata di essere capitata a Olbia: so che altre giocatrici straniere non hanno avuto delle esperienze altrettanto buone in questo Paese”, aggiunge Miilen, punto di riferimento dell’Estonia allenata dal tecnico italiano Alessandro Orefice e attualmente impegnata nella Cev Silver League. “Sul campo personalmente penso di aver sollevato il livello di fiducia in me stessa, e gli effetti di ciò li ho avvertiti anche di recente nelle partite con la mia nazionale: spero che i benefici possano durare anche nel prossimo campionato di A2”.

Dopo il ritorno della centrale Sara Tajè e il volto nuovo della palleggiatrice Ulrike Bridi arriva dunque la prima conferma da parte del club gallurese. Un’operazione fortemente voluta sia dalla società, sia dalla giocatrice, che alla prima stagione in biancoblù ha contribuito con 276 punti in 23 presenze all’ottima stagione dell’Hermaea, approdata fino al primo turno dei playoff promozione.

