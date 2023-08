La Paulese, compagine che prenderà parte al girone C di Prima Categoria, ha iniziato a lavorare in vista della prossima stagione sportiva. La compagine di Paulilatino, appena retrocessa dal torneo di Promozione, ha iniziato da qualche giorno la preparazione pre-campionato e riparte decisamente rinnovata e ringiovanita rispetto al recente passato.

Il primo volto nuovo è in panchina, con l’arrivo di Gianluca Congiu, ex mister della Juniores della Tharros, come tecnico della prima squadra. Congiu avrà a disposizione una rosa cambiata radicalmente (i reduci della scorsa stagione sono solo Adriano Spanu e Giuseppe Oggianu). Le novità sono tante: i portieri Francesco Lilliu e Massimiliano Lai (ex Tharros), i difensori Daniel Sanna (ex Arborea, Tharros, Atletico Cabras, Nurachi e Narboliese), Gabriel Di Giacomo (ex Ghilarza), Andrea Cuccu (dal C.R. Arborea), Emanuele Buluggiu e Federico Congiu (dalle giovanili della Tharros), Niccolò Cabras (dal Simaxis); i centrocampisti Martin Savy (ex Bittese), Federico Fernandez, Sergio Gonzales, Francesco Mura (ex Norbello), Nicolò Foddis (ex Othoca Oristano), Leonardo Tola (dal Simaxis) e Diego Piredda (ex Ghilarza); infine le punte Angel Lozano e Samuele Cabras (ex Ruinas 81 e Santa Giusta). L’esordio ufficiale in campionato è fissato per l’ultima domenica di settembre.

