Con la partita di domenica si chiuderà l'avventura dell'allenatore Mariano Ruggiero sulla panchina della Gialeto. Una scelta che il mister argentino ha preso a prescindere dalla società.

«Credo che dopo sei anni sia arrivato il momento di salutare – dice -. Voglio ringraziare la società per avermi dato la possibilità di allenare “a casa”. Ma soprattutto grazie a tutti i calciatori che ho allenato, per essere stati sempre a disposizione. Non è una scelta facile da fare. Ma credo che sia il momento giusto per farla. Non è sicuramente un addio, bensì un arrivederci. Continuerò a fare il tifo per questi colori che resteranno sempre nel mio cuore».

Mariano Ruggiero è stato uno dei primi calciatori argentini ad arrivare in Sardegna: la Gialeto è stata la sua squadra principale da calciatore prima e da allenatore dopo. Attualmente la Gialeto gioca in Prima categoria dopo esperienze anche in Interregionale, Eccellenza e Promozione.



© Riproduzione riservata