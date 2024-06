Roberto Menella non è più l'allenatore del Decimoputzu dopo cinque anni di successi in panchina. Le due strade si sono appena divise.

La Società ringrazia il tecnico «per questi anni ricchi di soddisfazioni insieme». Un successo caratterizzato «dal ritorno in Prima categoria dopo 15 anni nei tornei minori e la grande passione dimostrata negli insegnamenti ai nostri atleti più piccoli». Tanti successi che hanno riportato l'entusiasmo in paese in casa di un Decimoputzu che negli anni Sessanta, Ottanta e Novanta ha fatto storia nel calcio sardo.

«Le nostre strade ora si dividono, in bocca al lupo per il prosieguo di carriera Mister».

