La nona giornata di Prima categoria riserva tante sorprese.

Nel girone A, la capolista Baunese è stata clamorosamente fermata sul pareggio in casa dal San Vito di Angelo Padiglia nella gara testa-coda della giornata. Lo Ierzu di Andrera Piccarreta ha piegato il Sadali per 3-0 e ha agganciato in vetta proprio la Baunese.

La terza grande, la Bariese, si è fatta addirittura battere in casa (0-1) dalla Hymalaia e si fa superare in classifica dal Decimoputzu al terzo posto. L'Ulassai ha piegato per 3-0 il Sestu; pari (2-2), fra Asseminese e Azzurra Monserrato.

Il Decimoputzu ha travolto il Tertenia per 7-3, il La Palma ha vinto per 2-1 a Settimo, il Sant'Elia ha piegato il Quartu 2000 per 3-1. Nel girone B restano al comando con 25 punti Arbus e Samugheo: l'Arbus ha piegato la Freccia Mogoro per 1-0, il Samugheo ha vinto contro l'Arbus per 2-0.

Nel girone C, l'Ozierese pareggia in casa (1-1) col Siligo e ora vanta un solo punto di vantaggio sul Thiesi, vittorioso sul Pattada per 2-1. L'Ozierese ha 23 punti, il Thiesi 20 e il Corrasi 20. Nel girone D, Campanedda pareggia per 3-3 in casa ma resta al comando con 23 punti, inseguita da Badesi e Ploaghe con 19 punti. Il Badesi ha piegato il Malaspina per 3-2; il Ploaghe ha vinto per 4-2 su La Salette.

