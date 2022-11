La Prima categoria in campo oggi per la quinta giornata di campionato.

Nel girone C il Calcio Pirri mantiene il vertice della classifica nonostante il pari , comunque buono, conquistato a Ierzu. Non ne ha profittato il Calcio Selargius travolto a Baunei nello scontro diretto al vertice: i selargini sono stati piegati per 4-1 con gli ogliastrini che li hanno raggiunto al secondo posto. Vittorie del Perdas (3-1 sul Lotzorai), del Cardedu (7-0 alla Frassinetti), della Castor (3-2 alla Ferrini Quartu) e pari fra Ulassai e Azzurra Monserrato (4-4).

Nel girone B, il Decimoputzu ha pareggiato, 2-2, a Furtei ed ha perso il primo posto a vantaggio di Gialeto (0-4 a Villamar) e dell'Antiochense (1-0 al Segariu).

Il Sant'Elia ha piegato per 2-1 il Capoterra. Vittoria in trasferta (2-3) del Barumini a Sestu e della don Bosco (1-0) alla Monreale.

Nel girone C, vincono Ovodda e Samugheo che restano al comando grazie ai successi a Seulo (0-1) e a Pozzomaggiore (0-2). Poi, Nurri-Sadali 1-1, Freccia-Norboliese 0-2, Sanverese-Isili 2-2, San Marco-Oristanese 0-1, Ruinas-Silanus 3-3.

Nel girone D, Tuttavista e Palau al comando con 10 punti dopo le vittorie per 2-0 su Corrasi e Pattada. Vittoria del Porto San Paolo a Berchidda, 1-5, del Bottida a Porto Cervo (0-3), del San Paolo sul Bultei (2-0) del Torpè sull'Orani (3-1).

Nel girone E infine, è il Campaneddda a comandare la classifica grazie al sucecsso di Sorso per 0-1. Poi, Alghero-Monte Alma 2-1, Badesi-Cus Sassari 3-1, Ploaghe-Trinità 4-0, Siligo-Olmedo 1-0, Treselighes-Ittiri 0-5, Valledoria-Castelsardo 2-1.

Il presidente della Figc Gianni Cadoni parla di "un campionato sempre più interessante, incerto con tante grandi del passato e con tanti talenti. Tante le sqyadre dal passato illustre, come Alghero, Sorso, Isili, Sestu, Gialeto, DecimoputzuSan Marco, Castelsardo, Valledoria. A guadagarci è l'interesse generale e l'intero movimento calcistico regionale”.

© Riproduzione riservata