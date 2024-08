Il Quartu 2000 si presenta ai nastri di partenza del prossimo campionato di Prima categoria con alcune novità. Ad attenderlo una stagione molto dura dal punto di vista logistico, lontano da “Sa Cora”. Giocherà, infatti, le partite interne a Villa San Pietro. In panchina confermatissimo Pierpaolo Piras. Il preparatore dei portieri è Roberto Angius.

Per quanto riguarda la rosa è stata confermata l’ossatura della scorsa stagione. Il direttore sportivo Andrea Piano ha blindato il bomber Mario Piras, capitan Lai, Callai, Corongiu, Cugusi e i validi fuoriquota Schinardi e Piga, entrambi classe 2005, e Puddu (2006).

«Abbiamo fatto pochi cambi – dice il diesse Piano – ma mirati per cercare di aumentare la qualità della squadra».

Sono andati via il portiere Mariano Atzeni, il difensore Mura e il centrocampista Davide Melis. Mentre i calciatori ingaggiati da Piano sono il difensore Ilia Briukhov (classe 1998), ex Cagliari, Potenza, San Marco Assemini e Monastir, Emanuele Piras (classe 2002) ex Orione 96 e Seulo, proveniente dal Settimo. Sempre dal Settimo arriva anche Michele Mattana portiere classe 1999 con esperienze anche con Arbus, Terralba e Seulo. Tesserato l’esterno mancino classe 1997 Matteo Sitzia torna al 2000, ex Sant’Elena e nelle ultime due stagioni protagonista al Castiadas.

Fa ritorno in biancoverde Raffaele Carta centrocampista offensivo classe 1996 dopo le esperienze con Castiadas, Città di Selargius e l’ottima ultima stagione al Sestu condita da 9 gol e 10 assist.

Altro gran colpo del direttore sportivo è l’attaccante di Maracalagonis Marco Sanna (2001), la scorsa stagione al Castiadas, scuola Ferrini Cagliari e che in passato ha indossato le maglie di Villasimius, La Palma e Sant’Elena. Ampliato il parco fuoriquota con l’esterno d’attacco Francesco Santone (2006) ex Ferrini, e Gabriele Lai (2005) ex Ferrini e Orione 96.

«Ci attende una stagione difficile sia dal punto di vista logistico – dice Piano – Giocheremo a Villa San Pietro che del livello del girone A con formazioni ben attrezzate, in primis Jerzu e Baunese, assolute favorite, e con tante altre outsider temibilissime come Vecchio Borgo, Azzurra e Decimoputzu. Cercheremo di migliorare la posizione della scorsa stagione e continueremo il percorso di crescita con i giovani valorizzando la Juniores».

