L'Atletico di Masainas tenta la volata ma intanto rinuncia al brasiliano Michels: il fortissimo centrocampista avanzato carioca, che nei primi mesi ha permesso alla formazione del Sulcis di schizzare in vetta alla classifica del girone B della Prima categoria regionale, difficilmente potrà infatti tornare dal Sud America per continuare a dare una mano d'aiuto ai suoi compagni che sembrano prendere in largo nel campionato.

Questioni strettamente burocratiche impongono infatti un lungo stop e una lunga permanenza del brasiliano nel suo paese natale. Il calciatore potrebbe di nuovo essere disponibile verso marzo oppure aprile ma a quel punto la società ha deciso di confermare chiaramente la squadra che si è amalgamata alla perfezione in queste settimane e che risulta rafforzata anche dall'arrivo di giocatori come Bustamante e Achenza e dall'esplosione di ragazzi come Manuel Mura.

Intanto dopo domani, sabato, la capolista Atletico Masainas è atteso dal big match contro la seconda classificata Arbus in quello che comincia già ad apparire come uno dei primi spareggi per la lotta al vertice.

