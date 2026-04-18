C’è stato un momento in cui l’Atletico di Masainas, nel girone B della Prima categoria, aveva sette punti di distanza dalla seconda in classifica. Domani, fischio d’inizio alle 16, agli ordini del signor Mulas di Oristano, fra la formazione sulcitana e l’accesso alla Promozione ci sarà un avversario molto ostico, l’Isili, staccato di soli due punti.

La squadra guidata da Fabio Tinti si presenta con tutti gli effettivi disponibili, sebbene qualche acciacco nel reparto d’attacco costringa il mister a calibrare le scelte. Un paio di passaggi a vuoto hanno ridestato sia le ambizioni dell’Isili, che all’andata vinse 1-0, ma anche dell’Antiochense che è seconda in classifica perfettamente a metà fra Masainas e Isili e che potrebbe addirittura beneficiare di un possibile pareggio nel big match di domani.

A Masainas è tutto pronto: due settimane fa sono state inaugurate le nuove tribune, il manto erboso naturale è perfetto, tutto sembra favorire una partita di cartello in cui è in palio una fetta enorme di accessi alla Promozione.

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