Calcio regionale
19 aprile 2026 alle 16:11
Prima categoria, il Decimo 07 ancora in vettaVittoria sul campo dell'Azzurra Monserrato per 4-1
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Ventesima vittoria stagionale per il Decimo 07 che mantiene la vetta del girone A della Prima categoria.
La capolista di mister Spini è passata a vele spiegate sul campo dell'Azzurra di Monserrato vincendo l'anticpo della 27esima giornata di campionato per 4-1.
Un girone ancora da giocare col Decimo lanciatissimo in vetta, ma inseguito a breve distanza da Accademia Sulcitana, Gioventù Sarroch e La Palma.
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