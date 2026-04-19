Ventesima vittoria stagionale per il Decimo 07 che mantiene la vetta del girone A della Prima categoria.

La capolista di mister Spini è passata a vele spiegate sul campo dell'Azzurra di Monserrato vincendo l'anticpo della 27esima giornata di campionato per 4-1.

Un girone ancora da giocare col Decimo lanciatissimo in vetta, ma inseguito a breve distanza da Accademia Sulcitana, Gioventù Sarroch e La Palma.

© Riproduzione riservata