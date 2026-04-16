Anche il campionato di Prima Categoria volge al termine: rimangono da disputare 4 giornate, dopodochè, ma forse anche prima, si conoscerà chi é destinato a salire e scendere direttamente, ed anche chi sarà chiamato a disputare, play off e play out. Partendo dal Girone D le indicazioni sui vari capitoli appaiono abbastanza delineate. A condurre, nonostante l'inattesa sconfitta interna nel confronto diretto con il Lanteri (56), é sempre il Monte Alma con 62 punti. Alle spalle delle due, al terzo posto il Valledoria (50): la formazione guidata da Nieddu, ha perso domenica un'occasione d'oro per assottigliare lo svantaggio dalla seconda piazza, perdendo a Ploaghe.

Per completare il quadro che riguarda le " Anglogalluresi" iniziamo dal Lauras (40) :la squadra bianconera guidata da Franco Scano, anche domenica ha ottenuto il successo, mettendone così in bacheca 3 di fila. Del Soldato e compagni stanno attraversando davvero un ottimo periodo, che non solo ha consentito loro di brindare alla salvezza anticipata, ma anche di provare a regalarsi e regalare ai propi supporter altre soddisfazioni, che potrebbero sfociare in una posizione di classifica degna del loro blasone.

Un punto al di sotto troviamo il Badesi 09: l'undici di Antonio Borrotzu, proprio nel turno appena trascorso, battendo tra le mura amiche l'Ittiri, ha tagliato in anticipo il traguardo salvezza.

E terminiamo col girone C , in cui é impegnata l'Oschirese: la salvezza non è matematica, ma con 10 punti di vantaggio si può considerare cosa quasi fatta.

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